LitCommerce, bir ana mağazayı birden fazla satış kanalına entegre etmenize yardımcı olan çok kanallı bir satış aracıdır. Kullanıcıların veri yönetimini merkezileştirmesine ve tüm kanalları tek bir kontrol panelinden yönetmesine olanak tanır. Ürünleri bir platformdan diğerine listelemek için aracı kullanabilir ve kanal listeleri ile ilgili ana mağaza ürünleri arasında bağlantılar kurarak bunların Fiyat, Envanter, Siparişler ve diğer birçok senkronizasyon seçeneğinde senkronize kalmasını sağlayabilirsiniz!

Web Sitesi: litcommerce.com

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