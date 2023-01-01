WebCatalog
Lemmy

Lemmy

lemmy.ml

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lemmy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lemmy'nin geliştiricileri tarafından yönetilen, gizlilik ve FOSS meraklılarından oluşan bir topluluk

Web Sitesi: lemmy.ml

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lemmy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

HACKLIDO

HACKLIDO

hacklido.com

Insights

Insights

getinsights.io

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

DevianArt

DevianArt

deviantart.com

MindTheProduct

MindTheProduct

mindtheproduct.com

Bimmerfest

Bimmerfest

bimmerfest.com

Tennis Forum

Tennis Forum

tennisforum.com

Speak EV

Speak EV

speakev.com

SailNet

SailNet

sailnet.com

Gala Games

Gala Games

gala.games

R1-Forum

R1-Forum

r1-forum.com

Codecks

Codecks

codecks.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası