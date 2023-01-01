WebCatalog
Lector

Lector

bealector.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lector çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web, duvarlarla çevrili bahçeler ve sizi etkilemeye çalışan içerikten oluşan bir karmaşadır. Lector neyi, ne zaman ve nasıl tüketeceğinizi kontrol etmenizi sağlar.

Web Sitesi: bealector.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lector ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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