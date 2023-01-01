LeaseQuery, ASC 842, GASB 87 ve IFRS 16 ile uyumluluğu sağlayan, CPA tarafından oluşturulmuş ve onaylanmış bir kiralama muhasebesi yazılımıdır.

Web Sitesi: secure.leasequery.com

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