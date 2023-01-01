WebCatalog
Kudeo

Kudeo

kudeo.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

VİDEO SİTENİZİN HİZMETİNDE. Video, dönüşümü artırmanın 1 numaralı aracıdır. Müşteri referanslarınızı, ürünlerinizi ve işveren markanızı doğrudan web sitesinde vurgulayın.

Web Sitesi: kudeo.co

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Carrefour

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Acasi

acasi.io

ADN

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