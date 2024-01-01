Keeping

Keeping

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Web Sitesi: keeping.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Keeping, dünyanın Gmail ile entegre olan ilk müşteri destek platformudur. Müşteri destek isteklerini ekip arkadaşlarınıza atayın, özel notlar bırakın ve durumu ayarlayın; üstelik bunların tümünü Gmail'in içinden yapın. 2016 yılında kurulan ve merkezi New York'ta bulunan Keeping'i müşteri desteğinden daha fazlasını yapan ekipler için kurduk. İşinizin geri kalanıyla önemli müşteri istekleri arasında hokkabazlık yapmakla meşgulseniz, bizi bulduğunuza sevindik çünkü Keeping'i sizin için geliştirdik.
Kategoriler:
Productivity
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: keeping.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Keeping ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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