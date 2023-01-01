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KATU News

KATU News

katu.com

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KATU ABC 2, Portland, Oregon ve Beaverton, Lake Oswego, Milwaukie, Happy Valley, Gresham, Vancouver, Hillsboro, Oregon City, Tualatin, West Linn, Woodburn, Tigard dahil olmak üzere çevre kasabalar için haberler, hava durumu, spor ve topluluk etkinliklerini kapsar. , Tualatin ve Bahçe Evi.

Web Sitesi: katu.com

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