KATU ABC 2, Portland, Oregon ve Beaverton, Lake Oswego, Milwaukie, Happy Valley, Gresham, Vancouver, Hillsboro, Oregon City, Tualatin, West Linn, Woodburn, Tigard dahil olmak üzere çevre kasabalar için haberler, hava durumu, spor ve topluluk etkinliklerini kapsar. , Tualatin ve Bahçe Evi.

Web Sitesi: katu.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KATU News ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.