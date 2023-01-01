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FOX 12 Oregon

FOX 12 Oregon

kptv.com

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KPTV | Oregon Yerel Haberler, Hava Durumu, Spor | Beaverton, VEYA

Web Sitesi: kptv.com

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