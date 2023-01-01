WebCatalog
Kartiv

Kartiv

kartiv.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kartiv çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-Ticaret işletmeleri ve ajanslarına yönelik akıllı, hızlı ve basit görsel oluşturucu Kartiv ile tanışın. Ürün açıklamalarını kolaylıkla ve hızla ilgi çekici görsellere dönüştürün.

Web Sitesi: kartiv.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kartiv ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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