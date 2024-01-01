Alternatifler - JourneyLab

Hone

Hone

honehq.com

Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.

Qtrainers

Qtrainers

qtrainers.com

Qtrainers, şirketlerin kurumsal eğitmenlerle (veya tam tersi) bağlantı kurmasına yardımcı olan bir platformdur. Şehrinizde gerçekleşecek yakınlardaki eğitim etkinliklerini arayın ve keşfedin.

Launch 360

Launch 360

launch-360.com

Launch 360, bir kuruluştaki bireylerin liderlik becerilerini ve yeterliliklerini değerlendirmeye yardımcı olan 360 derece geri bildirimli bir liderlik değerlendirme aracıdır. Araç, 6 temel alanı ölçmek üzere tasarlanmıştır: Yönetici Mevcudiyeti Liderlik Personel Yönetimi İlişki Yönetimi Öz Yönetim S...

Coachello

Coachello

coachello.io

Coachello, veriye dayalı kişiselleştirilmiş kişi desteğidir. Coachello, MS Teams ve Slack aracılığıyla 7 gün 24 saat, talep üzerine birinci sınıf performans artırıcı koçluk sağlar. Profesyonel koçluk dönüştürücüdür, tamamen kişiselleştirilmiştir ancak pahalıdır, ölçeklenebilir değildir ve ölçümleri ...

Lingo Live

Lingo Live

lingolive.com

Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.

LEADx

LEADx

leadx.org

LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.

Wildsparq

Wildsparq

wildsparq.com

Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.

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