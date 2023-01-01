WebCatalog
InTargos

InTargos

intargos.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde InTargos çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

InTargos, nakliyeyi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Hindistan'ın en akıllı yapay zeka tabanlı platformunu kullanıyor. Benzersiz teknoloji platformumuz sayesinde uçtan uca gönderim ihtiyaçlarınızı yalnızca birkaç tıklamayla yönetebilirsiniz. Sistemimiz, birden fazla taşıyıcı için tek pencereyle gönderim sürecinizi otomatik olarak düzene sokarak zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

Web Sitesi: intargos.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, InTargos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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