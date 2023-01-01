InTargos, nakliyeyi her zamankinden daha kolay hale getirmek için Hindistan'ın en akıllı yapay zeka tabanlı platformunu kullanıyor. Benzersiz teknoloji platformumuz sayesinde uçtan uca gönderim ihtiyaçlarınızı yalnızca birkaç tıklamayla yönetebilirsiniz. Sistemimiz, birden fazla taşıyıcı için tek pencereyle gönderim sürecinizi otomatik olarak düzene sokarak zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

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