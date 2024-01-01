Alternatifler - Instacart
Gopuff
gopuff.com
Gopuff, belirli pazarlarda yiyecek teslimatı, ev ihtiyaçları, atıştırmalık teslimatı ve alkol gibi ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.
Routific
routific.com
Teslimatlar için En Kolay Rota Planlama Yazılımı. Güçlü rota optimizasyonunu beş yıldızlı teslimat deneyimiyle birleştiren Routific, yerel teslimat rotalarının planlanmasını zahmetsiz ve karlı hale getirir.
Local Express
localexpress.io
Marketler, restoranlar, pastaneler veya sektöre özel diğer işletmelerin çevrimiçi olması için uçtan uca market e-Ticaret platformu.
Good Eggs
goodeggs.com
Aynı gün saçma sapan taze yiyecek ve yemek takımları teslim edildi.
Locate2u
locate2u.com
Teslimatlar için Rota Planlayıcı ve Optimizasyon İşleri teslim almayı veya hizmetlerinizi takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Tek bir uygulama içinde kendi filonuzu kullanın veya diğer kuryelere dış kaynak teslimatları yapın.
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine, tüm market siparişi sürecini otomatikleştirir. Tedarikçilere teslim ettikleri her şey için ödeme yapıyoruz. Bakkallar sadece satılanın parasını ödüyor.