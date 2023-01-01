Özlük, İzin, Pdks, Performans, Anket ve Eğitim modülleriyle komple İnsan Kaynakları yazılımıdır. Programla Finans vb idari süreçler de dijital ortamda yönetilir

Web Sitesi: inoportal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, İnoportal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.