WebCatalog
Infomail.ai

Infomail.ai

app.infomail.it

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Infomail.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

E-posta pazarlaması için kaynaklar Infomail Akademisi. İşletmenizi büyütmeye yönelik içerik, kaynaklar ve stratejiler. Daha etkili e-posta pazarlama kampanyaları için materyaller ve şablonlar: fikirlerimiz hizmetinizdedir.

Web Sitesi: infomail.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Infomail.ai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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