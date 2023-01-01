WebCatalog
Ibotta

Ibotta

ibotta.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ibotta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ibotta ile günlük alışverişlerinizde gerçek para iadesi alın. Mağazada ve çevrimiçi alışverişte nakit iadesi için ücretsiz uygulamayı veya tarayıcı uzantısını indirin.

Web Sitesi: ibotta.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ibotta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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