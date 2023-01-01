WebCatalog
iApply

iApply

iapply.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde iApply çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

iApply.ai, 150'den fazla sektörde ve seçilmiş 3 ülkede iş arayanlar adına dünya çapında 4000'e kadar işe başvuru yapan yapay zeka tabanlı bir platformdur.

Web Sitesi: iapply.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, iApply ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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