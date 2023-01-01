WebCatalog
Happy Scribe

Happy Scribe

happyscribe.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Happy Scribe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Transkripsiyon ve Altyazı hepsi bir arada platform. Son teknoloji ürünü A.I. en iyi dil profesyonelleriyle yan yana çalışıyoruz.

Web Sitesi: happyscribe.com

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