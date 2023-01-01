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Hackaday

Hackaday

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Web Sitesi: hackaday.com

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Her gün yeni tüyolar. Hackaday, İnternet üzerinden Her Gün Yeni Hack'ler sunuyor. Eğlenceli gönderilerimiz mühendisler ve mühendislik tutkunları için eğlencede altın standarttır. Kamuoyunda çürümüş olan “Hacking” tabirini geri alıyoruz. Hacking, bir şeyi başlangıçta amaçlanmadığı şekilde kullanan bir sanattır. Bu son derece yaratıcı aktivite, son derece teknik, basitçe zekice veya her ikisi birden olabilir. Bilgisayar korsanları, onu satın almak yerine inşa etmenin, çöpe atmak yerine tamir etmenin ve birkaç dakika uzakta her fırsatta yeni projeler için çöp kutularını yağmalamanın tadını çıkarıyor. Ön sayfamız, kendi orijinal içeriğimizin yanı sıra topluluktan gelen hack'lerin bir karışımıdır. Fikir ve bilgilerin özgür ve açık alışverişini teşvik etmeye çalışıyoruz. Hack sanatını yeni öğrenenleri eğitiyor ve tecrübeli ustalara ilham sağlıyoruz. Utangaç olmayın; Projenizi göstermek istiyorsanız veya başkasının paylaşmayı hak eden harika bir şeyini bulduysanız bize bir bağlantı gönderin!

Web Sitesi: hackaday.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hackaday ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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