The Guardian, İngiliz günlük gazetesidir. 1821'de The Manchester Guardian adıyla kuruldu ve 1959'da adını değiştirdi. The Guardian, kardeş gazeteleri The Observer ve The Guardian Weekly ile birlikte, Scott Trust'ın sahibi olduğu Guardian Media Group'un bir parçasıdır. Vakıf, 1936'da "The Guardian'ın mali ve editoryal bağımsızlığını sonsuza kadar güvence altına almak ve The Guardian'ın gazetecilik özgürlüğünü ve liberal değerlerini ticari veya siyasi müdahalelerden uzak bir şekilde korumak" amacıyla kuruldu. Vakıf, 2008 yılında, yaratıcıları tarafından Scott Trust'ın yapısına yerleştirilen korumaların aynısını The Guardian için de koruyacak şekilde yazılmış bir anayasa ile limited şirkete dönüştürüldü. Kârlar, sahiplere veya hissedarlara dağıtılmak yerine gazeteciliğe yeniden yatırılıyor. Genel yayın yönetmeni Katharine Viner, 2015 yılında Alan Rusbridger'ın yerini aldı. 2018'den beri gazetenin ana gazete bölümleri tabloid formatında yayınlanıyor. Şubat 2020 itibarıyla basılı baskısının günlük tirajı 126.879'du. Gazetenin çevrimiçi bir baskısı olan TheGuardian.com'un yanı sıra Guardian Australia (2013'te kuruldu) ve Guardian US (2011'de kuruldu) adında iki uluslararası web sitesi var. Gazetenin okur kitlesi genellikle İngiliz siyasi görüşünün ana akım solunda yer alıyor ve sosyal liberal ve sol görüşlü editoryaller için bir platform olarak ünü, "Koruyucu okuyucu" ve "Koruyucu" tabirlerinin sıklıkla aşağılayıcı lakaplar olarak kullanılmasına yol açtı. sol eğilimli veya "politik olarak doğru" eğilimlerden. Manuel dizgi çağında sık sık yapılan yazım hataları, Private Eye dergisinin 1960'larda gazeteye "Grauniad" adını vermesine yol açtı; bu, editörler tarafından hâlâ zaman zaman kendi kendine alay etmek için kullanılan bir takma addı. Halkın çevrimiçi belirli başlıklara olan güveni göz önüne alındığında The Guardian, dijital içerikli haberler için en yüksek puanı aldı; okuyucuların %84'ü "içinde gördüklerine güvendiklerini" kabul etti. Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) tarafından yapılan bir anketin Aralık 2018 tarihli raporunda, gazetenin basılı baskısının Ekim 2017 ile Eylül 2018 arasındaki dönemde Birleşik Krallık'ta en güvenilir baskı olduğu belirtildi. - dijital baskılar da dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın "kaliteli haber markalarını" okuyun; diğer "kaliteli" markalar arasında The Times, The Daily Telegraph, The Independent ve i. The Guardian'ın basılı tirajı düşerken rapor, The Guardian'dan gelen haberlerin, çevrimiçi olarak bildirilenler de dahil olmak üzere, her ay 23 milyondan fazla Birleşik Krallık'lı yetişkine ulaştığını belirtti. Gazetenin elde ettiği dikkate değer "kepçeler" arasında en önemlisi 2011 News International telefonuydu. - hackleme skandalı ve özellikle de öldürülen İngiliz genç Milly Dowler'ın telefonunun hacklenmesi. Soruşturma, İngiltere'nin en çok satan Pazar gazetesi ve tarihin en yüksek tirajlı gazetelerinden biri olan News of the World'ün kapatılmasına yol açtı. Haziran 2013'te The Guardian, Verizon telefon kayıtlarının Obama yönetimi tarafından gizli olarak toplandığı haberini verdi ve daha sonra, ihbarcı ve eski NSA çalışanı Edward Snowden tarafından bu bilginin gazeteye sızdırılmasının ardından PRISM gözetim programının varlığını ortaya çıkardı. 2016 yılında The Guardian, Panama Belgeleri hakkında bir soruşturma başlatarak dönemin Başbakanı David Cameron'un offshore banka hesaplarıyla olan bağlantılarını açığa çıkarmıştı. Her yıl düzenlenen İngiliz Basın Ödülleri'nde dört kez "Yılın Gazetesi" seçildi: En son 2014'te hükümet gözetimi hakkındaki haberleri nedeniyle.

