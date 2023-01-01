WebCatalog
GoScripts

GoScripts

goscripts.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GoScripts çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Reçete belgeleme sürecini kolaylaştıran sağlam, uçtan uca dijital çözümü keşfedin. GoScripts sizi güçlendirir ve belge siparişlerini, yenilemeleri, yeniden sertifikaları ve sigorta doğrulamasını parmaklarınızın ucuna getirir. GoScripts'in yenilikçi teknolojisi sayesinde reçete belgeleriniz ilk seferde eksiksiz ve doğrudur; böylece hastaların beklemesine gerek kalmaz.

Web Sitesi: goscripts.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GoScripts ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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