Alternatifler - Google Slides

iCloud Keynote

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Keynote, Apple Inc. tarafından iWork üretkenlik paketinin bir parçası olarak geliştirilen bir sunum yazılımı uygulamasıdır. En son büyük güncelleme olan Mac için Keynote'un 10. Sürümü Mart 2020'de yayınlandı. 27 Ocak 2010'da Apple, Keynote'un yeni bir sürümünü duyurdu. Tamamen yeni bir dokunmatik ar...