Alternatifler - GitLab
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket, Mercurial (lansmandan 1 Temmuz 2020'ye kadar) veya Git (Ekim 2011'den beri) revizyon kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Atlassian'a ait web tabanlı bir sürüm kontrol deposu barındırma hizmetidir. Bitbucket hem ticari planlar hem de ücretsiz hesaplar sun...
Gitea
gitea.io
Gitea, Go'da yazılmış, topluluk tarafından yönetilen hafif bir kod barındırma çözümüdür. MIT lisansı altında yayınlanmaktadır.
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.