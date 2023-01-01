Gigasheet, büyük CSV, XLS, LOG, JSON ve EVTX dosyalarını spreadhseet benzeri arayüzde analiz etmeyi kolaylaştırır. Ücretsizdir ve indirilecek veya yapılandırılacak hiçbir şey yoktur.

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