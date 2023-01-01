WebCatalog
Gigasheet

Gigasheet

app.gigasheet.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gigasheet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gigasheet, büyük CSV, XLS, LOG, JSON ve EVTX dosyalarını spreadhseet benzeri arayüzde analiz etmeyi kolaylaştırır. Ücretsizdir ve indirilecek veya yapılandırılacak hiçbir şey yoktur.

Web Sitesi: gigasheet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gigasheet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

JSON Hero

JSON Hero

jsonhero.io

FileSend

FileSend

filesend.standardnotes.org

pCloud Transfer

pCloud Transfer

transfer.pcloud.com

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

JSON Compare

JSON Compare

jsoncompare.org

Clideo

Clideo

clideo.com

BT Email

BT Email

email.bt.com

Polygon.io

Polygon.io

polygon.io

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

commons.wikimedia.org

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Scribie

Scribie

scribie.com

RevenueCat

RevenueCat

app.revenuecat.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası