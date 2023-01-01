WebCatalog
GIGA

GIGA

trade.gwcindia.in

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GIGA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

GIGA, kesinlikle seveceğiniz pek çok ilginç eklenti ve kullanışlı özelliklerle birlikte, bu kullanımı kolay uygulama aracılığıyla borsa komisyoncularının ve tüccarların hisse senedi alıp satabilecekleri borsayı getiriyor.

Web Sitesi: gwcindia.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, GIGA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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