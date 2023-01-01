WebCatalog
AAX

AAX

aax.com

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Dünya çapında 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen AAX, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) alıp satabileceğiniz kurumsal düzeyde bir kripto para borsasıdır. Tüccarları ve yenilikçileri birbirine bağlar. , NFT sanatçıları, yüksek net değerli yatırımcılar ve banka hesabı olmayan AAX'in misyonu, dijital varlıkların gerçek dünyaya entegrasyonunun hızlı bir şekilde takip edilmesine yardımcı olmak ve sağlam paranın faydalarını herkese sunmaktır.

Web Sitesi: aax.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AAX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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