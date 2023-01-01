WebCatalog
Gekko

Gekko

getgekko.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gekko çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gekko, girişimcilere ve küçük işletmelere yönelik ücretsiz bir çevrimiçi faturalandırma ve muhasebe aracıdır. Kolayca fatura gönderin, çalışma saatlerinizi takip edin, makbuzlarınızı kaydedin ve iş gezilerinizi takip edin. Gekko bunu mümkün olduğunca basit hale getirmenize yardımcı olur. İster www.getgekko.com üzerinden ister dört iOS ve Android uygulamasından herhangi birinde çevrimiçi çalışmayı tercih edin, Gekko işinizi yürütmenizi kolaylaştırır.

Web Sitesi: getgekko.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gekko ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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