Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Garmin Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Koşmak, yürümek, bisiklete binmek, yüzmek, kayak yapmak, triatlonlar; ne kadar hareket ederseniz edin, aktif yaşam tarzınızı Garmin Connect'e kaydedebilirsiniz. Garmin cihazları için özel olarak oluşturulmuş tek çevrimiçi topluluktur.

Web Sitesi: garmin.com

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