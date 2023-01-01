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Garmin Connect

Garmin Connect

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Web Sitesi: garmin.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Garmin Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Koşmak, yürümek, bisiklete binmek, yüzmek, kayak yapmak, triatlonlar; ne kadar hareket ederseniz edin, aktif yaşam tarzınızı Garmin Connect'e kaydedebilirsiniz. Garmin cihazları için özel olarak oluşturulmuş tek çevrimiçi topluluktur.

Web Sitesi: garmin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Garmin Connect ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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