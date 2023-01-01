WebCatalog
FUTWIZ

FUTWIZ

futwiz.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FUTWIZ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm oyuncuların canlı hemen satın alma fiyatlarını görün, oyun içi istatistiklerini kontrol edin ve kimya tarzındaki artışları görün Kadrolarınızı oluşturun ve Kadro Oluşturucuyu kullanarak fiyatları kontrol edin SBC çözümlerini görüntüleyin Hedefleri takip edin Paket açıcıyla en iyi oyuncuları toplamaya çalışın Draft simülatörünü kullanarak 190 kişilik bir takım oluşturabilir misiniz? Rakibinizin kapsamını belirleyin ve rekabetçi liderlik tablolarını görüntüleyin

Web Sitesi: futwiz.com

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