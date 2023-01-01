WebCatalog
Freeze

Freeze

freeze.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Freeze çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Şirketler verilerinizi satar. Donma onları durdurur. Freeze, siz ve aileniz hakkında veri toplayan sayısız şirketi bulur. Freeze her ay onlara bu verileri satmamaları veya doğrudan silmeleri konusunda talimat veriyor.

Web Sitesi: freeze.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Freeze ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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