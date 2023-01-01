Şirketler verilerinizi satar. Donma onları durdurur. Freeze, siz ve aileniz hakkında veri toplayan sayısız şirketi bulur. Freeze her ay onlara bu verileri satmamaları veya doğrudan silmeleri konusunda talimat veriyor.

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