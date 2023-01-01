WebCatalog
Floatplane

Floatplane

floatplane.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Floatplane çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Floatplane'e merhaba deyin! Herkes için kişisel, birinci sınıf bir deneyim için reklamsız izleme ve yüksek kaliteli video ile büyümek için istikrarlı bir platform sağlayarak hem içerik oluşturucuları hem de hayranları desteklememiz gerektiğine inanıyoruz.

Web Sitesi: floatplane.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Floatplane ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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