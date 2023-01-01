WebCatalog

Open Assistant

Open Assistant

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: open-assistant.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Open Assistant çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir devrim yaratabileceğimize inanıyoruz. Stable Diffusion'ın dünyanın sanat ve görselleri yeni yollarla üretmesine yardımcı olduğu gibi, biz de muhteşem konuşma yapay zekası sağlayarak dünyayı geliştirmek istiyoruz.

Web Sitesi: open-assistant.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Open Assistant ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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