WebCatalog
FlexiSpot

FlexiSpot

flexispot.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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FlexiSpot, insanların daha sağlıklı ve daha üretken yaşamlar sürmeleri için ev ofislerini yükseltmelerine yardımcı olan ergonomik çözümler sunan, yüksekliği ayarlanabilir en iyi ayakta çalışma masaları için her zaman tercih olmuştur.

Web Sitesi: flexispot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, FlexiSpot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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