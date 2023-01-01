WebCatalog
Fiverr Learn

Fiverr Learn

learn.fiverr.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Fiverr Learn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Serbest çalışanlar ve girişimciler için çevrimiçi kurslar. Fiverr'ın son derece pratik ve adım adım çevrimiçi kurslarına göz atın ve çevrimiçi öğrenme yolculuğunuza bugün başlayın

Web Sitesi: learn.fiverr.com

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