WebCatalog
Finway

Finway

finway.de

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Finway çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Karmaşık gider yönetimi yerine verimli maliyet kontrolü Ölçeklenebilir ve otomatikleştirilmiş borç hesapları süreçleriyle vergi dairesinden gelen sorguları, manuel işleri ve stresi en aza indirirsiniz. Maliyetler ve bütçeler hakkında en iyi anlayışı elde eder ve böylece şirketinizdeki stratejik kararlar için doğru temeli oluşturursunuz.

Web Sitesi: finway.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, Finway ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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