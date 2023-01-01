WebCatalog
Fingerhut

Fingerhut

fingerhut.com

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Hak ettiğiniz krediyi alın. Anında uygulama sonuçları. En iyi ulusal markaları satın alın. Fingerhut bir Amerikan katalog/çevrimiçi perakendecisidir. Fingerhut, 1948 yılında William Fingerhut ve kardeşi Manny tarafından otomobil koltuk kılıfları satarak kuruldu. 1952 yılında işletme kendisini postayla sipariş katalog şirketi olarak yeniden konumlandırdı ve ürünlerini havlu, tabak ve aletleri de içerecek şekilde çeşitlendirdi.

Web Sitesi: fingerhut.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fingerhut ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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