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FinancialJuice

FinancialJuice

financialjuice.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde FinancialJuice çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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FinancialJuice ücretsiz, gerçek zamanlı bir haber ve finansal içerik platformudur; vizyonumuz, yatırımcıların ve yatırımcıların tüm finansal evrenini tek bir yerde ve gerçek zamanlı olarak elde etmelerine yardımcı olmaktır. Piyasayı harekete geçiren bilgilere erişimin demokratikleştirilmesi ve tüm yatırımcıların bilgilendirilmesine yardımcı olunması.

Web Sitesi: financialjuice.com

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