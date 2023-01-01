WebCatalog
Benzinga Pro

Benzinga Pro

pro.benzinga.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Benzinga Pro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Benzinga Pro size hızlı borsa haberlerini ve uyarılarını getiriyor. Piyasayı harekete geçiren haberlere ve özelleştirilebilir araştırma araçlarına erişerek bilinçli işlem yapın.

Web Sitesi: pro.benzinga.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Benzinga Pro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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