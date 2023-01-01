WebCatalog
Expresso

Expresso

expresso.pt

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Expresso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Expresso'da gazeteyi, kanaati, ekonomiyi, siyaseti, kültürü, yaşam tarzını, sinemayı, sporu, en son haberleri okuyun. Fotoğrafları ve videoları görüntüleyin.

Web Sitesi: expresso.pt

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