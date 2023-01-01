Exercism
exercism.org
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Exercism çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: exercism.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, Exercism ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Memrise
memrise.com
Entri
webapp.entri.app
Transparent Language
transparent.com
Mondly
mondly.com
Programming Hub
programminghub.io
BYJU'S
byjus.com
Sanfoundry
sanfoundry.com
Programming Hero
web.programming-hero.com
The Fluent Life
app.thefluentlife.com
flowkey
app.flowkey.com
Smallseotools.com
smallseotools.com
Mind Luster
mindluster.com