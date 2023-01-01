WebCatalog
Exercism

Exercism

exercism.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Exercism çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Programlamada gerçekten iyi olun. Benzersiz öğrenme, uygulama ve mentorluk karışımımızla 55 programlama dilinde akıcılığınızı geliştirin. Egzersiz sonsuza kadar eğlenceli, etkili ve %100 ücretsizdir.

Web Sitesi: exercism.org

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