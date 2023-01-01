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Ethnologue

Ethnologue

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Web Sitesi: ethnologue.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yaşayan 7.168 dilin tamamını bulun, okuyun ve araştırın. Ethnologue dünya dilleri hakkında nihai bilgi kaynağıdır.

Web Sitesi: ethnologue.com

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