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Escola Virtual

Escola Virtual

escolavirtual.pt

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Sanal Okul, okul öncesinden eğitimin 12. yılına kadar ulusal düzeyde öğrenciler, veliler, öğretmenler ve eğitim kurumları tarafından en çok kullanılan dijital eğitim platformudur. Çözümlerimizi keşfedin ve kişiselleştirilmiş bir teklif için bize danışın.

Web Sitesi: escolavirtual.pt

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