Kultivi, farklı alanlara yönelik sertifikalarla birlikte %100 ücretsiz kurslar sunan bir uzaktan eğitim platformudur. Daha fazlasını öğrenin.

Web Sitesi: kultivi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kultivi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.