#Birlikte Eğitimi Dönüştürüyoruz Eğitim daha iyi bir toplumun temelidir. EDUS olarak eğitimi, ister okul müdürü, ister öğretmen, ister öğrenci, ister veli olun, ihtiyacınız olan tüm bilgilere hızlı, doğrudan ve güvenli erişim sağlayan bir sürece dönüştürüyoruz.

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