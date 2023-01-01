WebCatalog
Edus

Edus

edus.ro

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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#Birlikte Eğitimi Dönüştürüyoruz Eğitim daha iyi bir toplumun temelidir. EDUS olarak eğitimi, ister okul müdürü, ister öğretmen, ister öğrenci, ister veli olun, ihtiyacınız olan tüm bilgilere hızlı, doğrudan ve güvenli erişim sağlayan bir sürece dönüştürüyoruz.

Web Sitesi: edus.ro

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