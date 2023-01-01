WebCatalog
Eduflow

Eduflow

eduflow.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Eduflow çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sosyal öğrenmeyi geniş ölçekte yönetmek için daha kolay ve daha güçlü bir platform Başlaması basit, ölçeği güçlü ve kuruluşunuz için daha iyi sonuçlar sağladığı kanıtlanmıştır.

Web Sitesi: eduflow.com

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