Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Drop, markaların ve perakendecilerin doğrudan Instagram Direkt Mesajları aracılığıyla satış yapmalarını sağlayarak sosyal ticarette devrim yaratıyor. İşletmeler, Drop'un platformuyla sosyal medyadaki hedef kitlelerini kolayca yakalayabilir, dönüşüm oranlarını artırabilir ve takipçilerini ömür boyu müşterilere dönüştürebilir.

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