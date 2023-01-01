WebCatalog
Dremio

Dremio

app.dremio.cloud

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dremio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dremio'nun tam olarak yönetilen, bulut tabanlı yüksek performanslı göl barındırma hizmetiyle BI'yı basitleştirin ve hızlı içgörü elde etme süresi elde edin.

Web Sitesi: dremio.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dremio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

k6 Cloud

k6 Cloud

app.k6.io

GitLabHost

GitLabHost

app.gitlabhost.com

TiDB Cloud

TiDB Cloud

tidbcloud.com

Pinecone

Pinecone

app.pinecone.io

RunDiffusion

RunDiffusion

app.rundiffusion.com

YugabyteDB

YugabyteDB

cloud.yugabyte.com

CloudKarafka

CloudKarafka

customer.cloudkarafka.com

RunCode

RunCode

runcode.io

Columns Ai

Columns Ai

columns.ai

HashiCorp Cloud Platform

HashiCorp Cloud Platform

portal.cloud.hashicorp.com

iconik

iconik

app.iconik.io

CloudCone

CloudCone

app.cloudcone.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası