Dragon Metrics, ayrı araçlardan oluşan bir koleksiyon gibi hissetmek yerine, sitenizin organik performansının bütünsel bir görünümü için birden fazla veri kaynağını sorunsuz bir şekilde bir araya getiren hepsi bir arada bir SEO paketidir. Abonelik planınız ne olursa olsun, Dragon Metrics'in aşağıdakiler dahil en iyi özelliklerinin tümüne erişebileceksiniz: • Rapor Oluşturucu 2.0: Sonsuz derecede özelleştirilebilir beyaz etiketli raporları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun ve tüm raporlama sürecini otomatikleştirin ve ölçeklendirin. • Piyasadaki diğer tüm araçlardan daha ayrıntılı özelliklere ve raporlara sahip, sınıfının en iyisi sıralama takibi. • URL X-Ray: Tek bir URL için yüzlerce veri noktasını anında görselleştirin • Site başına 140.000'e kadar URL için Gerçek Zamanlı Dizine Ekleme Takibi • Özel kriterlere göre otomatik olarak güncellenen dinamik etiketler dahil gelişmiş etiketleme seçenekleri • Güçlü segmentasyon araçları şunları yapmanızı sağlar: performansı mümkün olan her şekilde görselleştirin • Gelişmiş Google Arama Konsolu ve GA entegrasyonları Ve tüm bunlar aşağıdakilerle birlikte gelir: • Tüm özelliklere herhangi bir plan düzeyinde erişim • Ekstra ücret ödemeden birden fazla kullanıcı koltuğu • Sınırsız ücretsiz bire bir eğitim • Anında canlı sohbet desteği

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