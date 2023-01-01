DEGIRO
trader.degiro.nl
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DEGIRO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: degiro.nl
Yasal Uyarı: WebCatalog, DEGIRO ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Decathlon Nederland
decathlon.nl
CheapTickets.nl
cheaptickets.nl
e-Boekhouden.nl
secure.e-boekhouden.nl
Yuki
yukiworks.nl
ICICI Direct
secure.icicidirect.com
KerkBeamer
app.kerkbeamer.nl
Upstox
login.upstox.com
Solar Monkey
app.solarmonkey.nl
Lidl Belgium
lidl.be
2Solar
app.2solar.nl
vBoxx
vboxxcloud.nl
Shoonya
shoonya.com