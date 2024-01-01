DeepTranscript

DeepTranscript

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Web Sitesi: deeptranscript.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DeepTranscript, ses verisi kullanımına odaklanan şirketlere yönelik otomatik bir konuşma tanıma teknolojisidir. Yüksek doğruluk ve düşük fiyatlar sunarak büyük hacimli yazıları yazmak isteyen profesyoneller için mükemmel teknoloji sağlayıcısı olarak tasarlandı. Konuşmalarda, görüşmelerde, röportajlarda mevcut olan tüm verileri, doğru transkripsiyonun yanı sıra anında pazara sunulan ve ilgili özelliklere sahip bir tak ve çalıştır API'si ile toplayalım: duygu analizi, memnuniyet için yinelenen nedenler...
Kategoriler:
Music & Audio
Metinden Konuşmaya Yazılımı

Web Sitesi: deeptranscript.com

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