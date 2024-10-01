Alternatifler - Dataiku

Saturn Cloud

saturncloud.io

Saturn Cloud, NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle ve daha fazlası dahil olmak üzere 100.000'den fazla kullanıcıya sahip herhangi bir bulut için ödüllü bir makine öğrenimi platformudur. Bulutta veri bilimi ve makine öğrenimi geliştirme, dağıtım ve veri ardışık düzenleri için hep...