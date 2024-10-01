Alternatifler - Dataiku
RunLve
web.runlve.com
Runlve yapay zeka devriminin merkezinde yer alıyor. Runlve, müşterilerimizi ve topluluğumuzu projelerini ileriye taşıyacak yapay zeka yetenekleriyle güçlendirmek için veri bilimi araçları, MLOps ve veri ve model yönetimi sağlar.
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında ...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databr...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için en iyi veri bilimi not defterini oluşturuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarda verilerini birbirine bağlayabilir, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma yoluyla verileri keşfedip analiz edebilir ve kolayca paylaşabilir. Tüm bunlar, bulutta çalışan güçlü, tarayıcı tabanlı...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Obviously AI
obviously.ai
Açıkçası AI, veri bilimi sürecini basitleştirmek için tasarlanmış kodsuz bir araçtır. Makine öğrenimi modeli oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme işlevlerini tek bir arayüzde bir araya getirir. Modeller dakikalar içinde doğrudan platformdan oluşturulup dağıtılabilir, böylece gelen...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch - Ekiplerin baş ağrısı olmadan yapay zeka oluşturabileceği platform. Fikirden modellere, ışık hızında. Birlikte kodlayın. Prototip. GPU'lar konusunda eğitim alın. Ölçek. Sert. Tarayıcınızdan - sıfır kurulumla. AI Studio, buluttaki dizüstü bilgisayarınızdır. Sıfır kurulum. Her zaman hazır. ...
Anaconda
anaconda.com
Platformu kullanan 45 milyondan fazla kullanıcı ve 250.000 kuruluşla Anaconda, dünyanın en popüler veri bilimi platformu ve modern yapay zeka gelişiminin temelidir. Şirket, Python'un veri bilimi için kullanılmasına öncülük etti, canlı topluluğunu destekledi ve yarının yapay zeka yeniliklerini mümkün...
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, bilgisayarlı görme, doğal dil işleme ve ses tanıma konularında uzmanlaşmış bağımsız bir yapay zeka şirketidir. 2013 yılında kurulan ilk derin öğrenme platformlarından biri olan Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verileri için bir yapay zeka platformu sağlıyor. Platfor...
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıc...
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Kili Technology
kili-technology.com
Hızlı bir şekilde yüksek kaliteli veri kümeleri oluşturun. Kuruluşlar, veri etiketleme operasyonlarını kolaylaştırmamız ve özel modelleri, üretken yapay zeka ve LLM'leri için en iyi veri kümelerini oluşturmamız konusunda bize güveniyor ___ Neden Kili Teknoloji? Bunu bilmiyor olabilirsiniz ama: M...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB, yapay zekayı kurumsal verilerden özelleştirmeye yönelik bir platformdur. MindsDB, verilerinize uygulanacak en doğru son teknoloji ürünü yapay zeka modellerini eğitir, test eder ve ardından seçer; böylece size son derece doğru tahminler ve tahminler sunar.
V7
v7labs.com
V7, bilgisayarla görme ve üretken yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış bir yapay zeka veri motorudur. Platform, kurumsal eğitim verileri için etiketleme, iş akışları, veri kümeleri içeren bir altyapı sağlar ve döngüdeki insan eğitimi özelliğine sahiptir. Yapay zeka modelleri için verilerin kali...
Red Hat
redhat.com
Red Hat, yüksek performanslı Linux, hibrit bulut, uç ve Kubernetes teknolojilerini sunmak için topluluk destekli bir yaklaşım kullanan, dünyanın önde gelen kurumsal açık kaynak çözümleri sağlayıcısıdır.
Akkio
akkio.com
Akkio, öncelikle ajanslar ve müşterileri için tasarlanmış, gerçek zamanlı olarak veriye dayalı karar almayı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yapay zeka veri platformudur. Verilerin hazırlanması ve temizlenmesi, öngörü ve öngörülerde bulunulması ve performansın değerlendirilmesi dahil ancak bunlarla sın...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerl...
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL i...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay zek...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow, makine öğrenimi ve yapay zekaya yönelik ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılım kütüphanesidir. Çeşitli görevlerde kullanılabilir ancak derin sinir ağlarının eğitimi ve çıkarımına özel olarak odaklanır. Google Brain ekibi tarafından Google'ın araştırma ve üretimde dahili kullanımı için gel...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai, yapay zekayı demokratikleştirme misyonuyla önde gelen açık kaynaklı Üretken Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi platformu sağlayıcısıdır. 30 Kaggle Ustasının teknik becerisini, güçlü sorunları çözen Üretken Yapay Zeka ve makine öğrenimine yönelik basit Yapay Zeka bulut ürünlerine dönüştürüyor. Müş...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud, NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle ve daha fazlası dahil olmak üzere 100.000'den fazla kullanıcıya sahip herhangi bir bulut için ödüllü bir makine öğrenimi platformudur. Bulutta veri bilimi ve makine öğrenimi geliştirme, dağıtım ve veri ardışık düzenleri için hep...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik yenilikçiliğiyle SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Sensetime
sensetime.com
Ekonomik, sosyal ve insani gelişmeye olumlu katkılar sağlayan yenilikçi yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine kendini adamıştır.
JADBio
jadbio.com
JADBio, sağlam bir uçtan uca makine öğrenimi platformunu akıllı özelliklerden çeşitli yeteneklerle birleştirerek sağlık verisi analistleri ve yaşam bilimi profesyonellerinin bilgiyi keşfetmek için veri bilimini kullanmasını kolay ve uygun fiyatlı hale getirirken, zaman ve çabayı azaltır. tahmine day...
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer, kullanıcılara çok çeşitli kripto para birimi madenciliği ve bulut barındırma çözümleri sunan, dünyanın önde gelen madenci paylaşım hizmeti platformudur. Dünyanın en küçük 1 TH'ye gerçek bilgi işlem gücü sağlayan ilk platformudur.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai, dijital dönüşümü hızlandırmaya yönelik lider bir kurumsal yapay zeka yazılımı sağlayıcısıdır. C3 AI Akademisi, uzmanlık düzeyleri ne olursa olsun geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin başarılı olmalarını sağlayan öğrenme deneyimleri sunar. Kurslar, öğrencilere temel C3 Yapay Zeka Uygulama ...